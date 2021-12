Mulheres são apenas bi ou homossexuais, afirma estudo

Um estudo da Universidade de Essex, na Inglaterra, concluiu que as mulheres são bissexuais ou lésbicas e que não devemos nos referir a elas como heterossexuais. A informação é da versão on-line do jornal britânico "The Telegraph".

A pesquisa, liderada pelo departamento de psicologia da universidade, contou com a participação de 345 entrevistadas, mostrou vídeos eróticos de homens e mulheres para analisar a reação feminina. Os resultados que são baseados em elementos como a dilatação das pupilas, mostraram que as que se disseram atraídas apenas pelo sexo oposto ficaram excitadas ao assistirem mulheres nuas.

"Mesmo que a maioria das mulheres se identifique como heterossexual, quando se trata de desejo, elas são 'bi' ou gay", disse Gerulf Rieger, do Departamento de Psicologia da universidade.

O estudo foi publicado no jornal científico "Journal of Personality and Social Psychology", concluiu também que as lésbicas que se vestem de uma forma mais masculina não, necessariamente, apresentam comportamento sexual do mesmo gênero.

"Isso mostra que a forma como a mulher aparece em público não define sua preferência. As respostas sexuais femininas permanecem um mistério", afirmou.

