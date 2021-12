Mulher tem rosto deformado por marido

A britânica Stephanie Littlewood fez um relato nas redes sociais nesta quarta-feira, 21, sobre o dia em que foi "espancada" por seu ex-namorado Wayne Hobane, que quase a levou à morte. O crime aconteceu no dia 2 de abril de 2016 .

Na publicação, ela desabafa: "Como a maioria de vocês deve saber, em 2 de abril, meu parceiro na ocasião, Wayne Hoban, me agrediu até quase a morte. Ele estava de mau humor comigo a noite toda e queria transar, mas só porque eu recusei, ele ficou irritado e agressivo".

"Ele me arrastou pela cama várias vezes, me batendo. Eu chorei", lembra Stephanie, que diz que, em seguida, o ex-companheiro voltou e continuou a agredi-la.

"Ele me jogou no chão, sentou sobre mim e me estrangulou contra o chão... Eu não pude me mover. Ele me bateu umas 40, 50 vezes no lado esquerdo do rosto, quebrando três dentes, minha mandíbula, até eu apagar... e continuou a me bater", conta Stephanie.

Ele foi condenado e julgado pelo crime nesta quarta-feira, 21.

