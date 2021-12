Mulher tem bebê na rua enquanto esperava táxi nos EUA

Uma mulher grávida que tentava pegar um táxi para ir ao hospital teve a filha nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos. Polly McCourt, de 39 anos, estava em frente ao seu prédio, buscando um táxi, quando percebeu que a bebê já estava nascendo. Ela contou com a ajuda do porteiro do seu prédio, Anton Rudovic, e de pedestres.

O marido de Polly chegou logo após o parto e também ajudou a mulher e a filha. A criança ia se chamar Ila Polly, mas o casal trocou o nome para homenagear uma mulher, chamada de Isabel, que passava no local no momento do parto e deu seu casaco para proteger a menina. Agora a terceira filha do casal vai se chamar Ila Isabel.

