Mulher sofre queimaduras e perde parte do couro cabeludo ao usar química

Uma inglesa perdeu parte do couro cabeludo e sofreu queimaduras graves na cabeça ao usar um produto químico. A ideia de Kirsty Weston era acompanhar uma moda na sua cidade, Watford, na Inglaterra, conhecida como "cabelo unicórnio". Para isso, ela comprou um kit de tingimento e aplicou o produto em casa.

A mulher de 29 anos disse que seguiu a instrução repassada pelo fornecedor, mas começou a sentir uma "queimação" logo após aplicar o material. "Em 15 minutos, o meu cabelo estava literalmente liberando fumaça. A dor era tão forte que eu senti que ia desmaiar. Aconteceu de repente e foi ficando pior rapidamente", contou a inglesa, em reportagem publicada no "Daily Mail".

Ela lavou a cabeça, mas não resolveu. No dia seguinte, o rosto da inglesa inchou e ela procurou uma emergência, onde receber antibiótico. Ainda sentindo dor, ela voltou ao hospital, onde os médicos constataram as queimaduras severas no couro cabeludo.

Kirsty foi submetida a diversas cirurgias e não terá mais cabelo nas áreas queimadas.

Médicos dizem que não vai nascer cabelo na área afetada (Foto: Reprodução | Facebook)

