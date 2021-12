Um vídeo publicado no youtube mostra uma mulher segurando uma criança pelas pernas, ameaçando jogá-la da janela. De acordo com jornal 'The Mirror', o ato seria uma punição, uma "lição educativa". Após alguns minutos, a mulher puxa o menino de volta e o coloca no chão, em segurança.

Ainda segundo o jornal, a situação aconteceu na China, mas não se sabe a localidade exata. O vídeo foi gravado por vizinhos da mulher, que assistiam à cena assustados e foi publicado na quarta-feira, 8.

Veja:

Da Redação Mulher segura criança pela perna e ameaça jogá-la de varanda

