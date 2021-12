Mulher se inspira em Breaking Bad e tenta envenenar a mãe

O seriado televisivo "Breaking Bad" pode ter motivado uma designer gráfica britânica a ter tentado matar a própria mãe. Apesar de negar o crime, a acusada teria colocado veneno na bebida da vítima, inspirada na série, que conta a história de um professor de química que passa a fabricar drogas após descobrir que tem câncer.

Kuntal Patel teria comprado a substância pela internet após assistir a um episódio em que o protagonista mata o rival com ricina. O veneno abrina - similar à ricina - foi inserido em um copo com na Coca-Cola Diet que foi ingerido pela mãe em sua casa, em Londres.

"Acho que ando vendo Breaking Bad demais", escreveu a acusada após o plano ter dado errado.

De acordo com o jornal The Guardian, Kuntal apelidou o vendedor do veneno de "Heisenberg", nome assumido por Walter White, protagonista da série.

Após o plano dar errado, ela supostamente pediu a ele um veneno ainda mais forte.

