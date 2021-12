Mulher salva filho e morre ao ser sugada por escada rolante

Os chineses ficaram chocados, neste fim de semana, com um acidente dentro de um shopping de Jingzhou, província central de Hubei. Uma mulher de 30 anos morreu ao ficar presa pelo mecanismo de uma escada rolante. Antes de morrer, a vítima conseguiu evitar que o filho pequeno também fosse sugado pelo equipamento.

A cena foi filmada por uma câmera de vigilância do shopping. Nas imagens, é possível ver a mulher subindo a escada tranquilamente com o filho. Ao se aproximar do final da escada, ela carrega a criança. Quando ela vai sair do equipamento é surpreendida com o alçapão da escada, que se abre.

A mulher cai e é sugada pelo mecanismo. O filho dela também quase cai, mas ela consegue empurrar o menino, que é alcançado por duas funcionárias do shopping. Elas ainda tentam salvar a mulher, mas não conseguem evitar a tragédia.

Não há informações do que teria provocado o acidente.

