Mulher recebe bilhete de desculpa e maconha por batida em seu carro

A americana Mandi Shepard se surpreendeu ao voltar para seu carro e perceber que alguém bateu no veículo. O mais inusitado foi a recompensa que ela recebeu por conta do estrago: duas notas de US$ 20 e meio cigarro de maconha.

O "presente" e um bilhete de desculpas foram deixados em um envelope preso no espelho retrovisor do automóvel. "Eu dei tanta risada quando vi que alguém tinha me deixado um bilhete, dinheiro e meio baseado", disse.

Ela pretende usar o dinheiro para pagar o prejuízo do arranhão em seu carro. Já a droga, ela ainda não sabe que destino terá. Apesar de o uso de maconha ser permitido no Colorado, nos EUA, onde ela mora, Shepard diz que não fuma.

