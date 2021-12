Vídeo de pegadinha produzida pelo canal "VitalyZDTV" no YouTube mostra o momento em que uma mulher cortejada na praia "muda de ideia" ao ver o carro de luxo de um dos atores. No vídeo, homem diz a uma jovem que a achou muito bonita, e gostaria de sair com ela.

A mulher retruca e diz que "não janta com pessoas", e continua a andar. Mas aí o rapaz abre a porta de uma Lamborghini e ela para. Já ao volante, o ator diz que "geralmente não pede duas vezes" e a mulher pergunta se o carro era dele. O homem diz que sim e ela imediatamente muda de ideia. O vídeo é um dos hits do youtube nesta quinta-feira, 17, com mais de 1,1 milhão de pageviews.

Veja como a história termina no vídeo:

Da Redação Mulher reage a "cantada" mas volta atrás ao ver carro

adblock ativo