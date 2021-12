Mulher reage a assalto e se joga em capô nos EUA

Uma mulher norte-americana reagiu a um assalto de forma inusitada. Ela se jogou no capô do carro, assustando o assaltante. Para não cair, ela segurou no limpador do para-brisa. O bandido desistiu do crime após a reação da vítima.

O caso aconteceu em um posto de combustível em Milwaukee, cidade no estado de Wisconsin, e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. A mulher, identificada como Melissa Smith, tinha descido do carro para abastecer.

O bandido saiu de um carro que estava e entrou no carro de Melissa para roubá-lo. Assim que viu a cena, a moça não pensou duas vezes e se jogou em cima.

O ladrão ainda tentou derrubar Melissa arrastando o carro, mas não conseguiu. Com a atitude dela, o homem desiste do assalto e voltou para o carro onde os comparsas estavam esperando.

adblock ativo