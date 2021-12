Mulher que perdeu três filhos em desastre aéreo dá à luz

A australiana Marite Norris, que perdeu três filhos na queda do voo MH17 da Malaysia Airlins, deu à luz uma menina no último dia 10 de maio. Otis, Mo e Evie morreram após o avião em que estavam ter sido atingido por um míssil em julho de 2014 na Ucrânia.

Dois anos depois da tragédia, Marite Norris e seu marido, Anthony Maslin, comemoram a chegada de Violet May. "Violet vai trazer alguma esperança e alegria para nós", disse o casal.

Para eles, o nascimento de menina é prova de que o "amor é mais forte do que o ódio". Os filhos do casal tinham 13, 12 e 10 anos na época do acidente.

