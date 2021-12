Mulher pula de carro em movimento e deixa filho dentro

Uma mulher nos Estados Unidos, pulou de um carro em movimento e deixou seu filho de 9 anos sozinho no veículo após perceber que uma aranha estava no seu ombro. O menino ficou ferido. A americana Angela Kipp, de 35 anos, saia da garagem de casa, com o filho no banco traseiro do carro, quando viu o animal e entrou em pânico.

Com a marcha a ré engatada, ela saltou do veículo e abandonou a criança nele. O menino então foi para o banco do motorista e tentou pisar no freio, mas confundiu os pedais e acelerou. O carro atingiu um ônibus escolar que passava pelo local.

Segundo a polícia, não haviam estudantes no ônibus no momento do acidente, apenas a motorista e uma mulher de 62 anos, ambas não se feriram.

O menino foi levado para um hospital local com ferimentos leves na cabeça. A mãe, apesar do acontecido, não deve responder criminalmente pelo acidente.

