Mulher provoca acidente ao pular de carro após ver aranha

Uma criança de 9 anos ficou ferida depois que sua mãe pulou do carro em movimento. Ângela Kipp, 35 anos, saía da garagem da casa em Indiana, nos Estados Unidos, quando percebeu que tinha uma aranha no ombro. Com medo, ela abriu a porta do veículo, que estava com a marcha ré engatada, e pulou.

O filho de Ângela, que estava no banco traseiro, conseguiu passar para o lugar do motorista e tentou frear o automóvel. Mas o garoto errou o pedal e pisou no acelerador, ao invés do freio, o que fez o carro bater em um ônibus escolar.

O menino teve ferimentos leves na cabeça e foi socorrido para um hospital. O ônibus estava apenas com o motorista no momento da colisão. Ele saiu ileso do acidente.

