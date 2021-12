Pular de paraquedas pode parecer radical para muitas pessoas, mas já pensou colocar fogo em seu equipamento durante o salto? Foi o que fez a paraquedista Brianne Thompson.

Acostumada a adrenalina de saltar, ela resolveu colocar um elemento a mais no uso do paraquedas. Após pular do avião, ela disparou um sinalizador para incendiar seu equipamento, que foi destruído pelo fogo. Em seguida, acionou o reserva.

Não há informações de quando o salto aconteceu, mas um vídeo da ação foi postado no Youtube neste domingo, 1º.

Da Redação Mulher põe fogo no próprio paraquedas durante salto

