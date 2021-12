Mulher pega prisão perpétua por cortar pênis do marido

Um juiz sentenciou à prisão perpétua com possibilidade de condicional uma mulher no sul da Califórnia que decepou o pênis de seu marido e o jogou no triturador de lixo.

Catherine Kieu, 50, foi considerada culpada por um júri de Orange County em abril por mutilação grave e tortura após a agressão contra seu ex-marido em julho de 2011.

Ela drogou o ex-marido antes de atá-lo e decepar seu pênis com uma faca. Ela então jogou o órgão genital em um triturador de lixo.

Um advogado de Kieu, nascida no Vietnã, argumentou no julgamento que ela havia sofrido abuso sexual em sua infância, o que a deixou com estresse pós-traumático. Ela demonstrou remorso sobre o ataque, disse ele.

Após a audiência, a vítima - identificada apenas como "Glen" - disse que desejava que o juiz Richard Toohey tivesse aplicado uma sentença mais dura, noticiou o City News Service.

"No interior, eu esperava uma sentença mais pesada, mas dadas as restrições da lei, é o que ele tinha de fazer", disse ele.

"Pode haver uma situação em que eu posso ser feliz, mas completamente? Nunca", afirmou.

adblock ativo