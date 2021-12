A mulher que havia sido baleada durante a invasão de apoiadores do ex-presidente Donald Trump ao Congresso dos Estados Unidos, em Washington, morreu na tarde desta quarta-feira, 6. A informação foi confirmada pela rede de televisão americana NBC News.

De acordo com a emissora, a vítima foi atingida por um projétil e resgatada em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia local não conseguiu dar mais detalhes sobre as circunstâncias do tiroteio, nem quem teria efetuado o disparo ou a natureza dos ferimentos da mulher atingida.

Segundo informações do jornal The Washington Post, a vítima havia sido atingida com um tiro no ombro. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, ela aparece sendo atendida pelos paramédicas e levada em uma maca para fora do Capitólio.

Mulher morre após ser baleada em manifestação nos Estados Unidos | Foto: Divulgação/ATarde

O Congresso americano realizava uma sessão para confirmar a vitória do democrata Joe Biden, em cima do ex-presidente republicano Donald Trump, que buscava reeleição em seu segundo mandato. Por conta dos manifestantes, as portas do Capitólio foram trancadas, um alerta de emergência acionado e a sessão foi interrompida.

O vice-presidente do governo de Trump, Mike Pence, presidia o evento no Congresso e precisou deixar o local escoltado. Alguns congressistas que estavam no local também tiveram que sair às pressas.

A polícia jogou spray de pimenta e bombas de gás com o intuito de dispersar os manifestantes e evitar a invasão do Capitólio.

