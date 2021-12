Mulher mata o namorado durante "brincadeira" ao vivo no YouTube

Um casal estadunidense realizava uma "brincadeira" ao vivo no YouTube, mas a ação resultou na morte de um homem. Pedro Ruiz, 22 anos, tentou parar a bala de uma pistola Desert Eagle, calibre 50, com um livro de capa dura.

A autora do disparo foi a namorada dele, Monalisa Perez, 19 anos. No momento em que Ruiz morreu, cerca de 30 pessoas, além da filha de 3 anos do casal, assistiam a cena transmitida pela rede social do YouTube.

A intenção deles era atrair mais seguidores para o canal, aberto em maio deste ano, que tinha como objetivo mostrar a vida de um casal jovem.

