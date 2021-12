Mulher larga emprego para amamentar o namorado a cada 2h

Uma americana decidiu largar o emprego para amamentar o namorado a cada duas horas. O casal é adepto de uma prática conhecida como lactação erótica.

Jennifer Mulford tenta induzir a produção de leite. Para isso, a mulher de 36 anos está tomando chá de ervas, que supostamente imita os hormônios femininos três vezes ao dia. Ela também toma um remédio para induzir a amamentação e passou a comer aveia e sementes saudáveis.

Jennifer descobriu a prática pela internet e se interessou. "Quando eu li sobre a ligação que amamentar pode criar entre duas pessoas, eu fiquei com inveja. Eu sempre gostei de ter os meus seios manipulados durante a relação sexual mais que tudo, então eu saberia que iria gostar deste tipo de coisa", disse ela, ao jornal "New York Post".

Desde então, ela passou a procurar um parceiro. Chegou, inclusive, a colocar anúncios em sites, mas não teve sorte até que conversou sobre o assunto com o ex-namorado da escola, Brad Lesson, 36 anos.

"Estávamos conversando e Brad me contou que sempre gostou de mulheres com seios grandes. Eu achei que foi o momento perfeito para tocar no assunto e ver se ele se interessaria", contou. Brad topou a experiência e o casal voltou a namorar.

Hoje eles estão noivos e mudaram a rotina para tentar estimular a amamentação em Jennifer. Além de deixar o emprego, Jennifer acorda a cada duas horas para o namorado amamentar.

