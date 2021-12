Uma mulher foi presa, nesta quinta-feira, 10, em Las Vegas (EUA), depois de ter jogado um sapato na ex-Secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, que discursava em um evento sobre gestão de resíduos sólidos e reciclagem. Hillary foi rápida e se esquivou do objeto que passou a centímetros de distância da sua cabeça, indo parar no fundo do palco.

Após o susto, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos perguntou se o ocorrido tinha sido parte de uma apresentação do Circo de Soleil. "Isso foi um morcego? O que foi isso?", arrancando risos dos presentes.

A mulher foi detida por agentes do Serviço Secreto que faziam a segurança de Hillary no evento. A identidade da mulher não foi divulgada, assim como suas motivações.

Confira as imagens:

Giovanna Castro Mulher joga sapato na ex-primeira-dama Hillary Clinton; veja

adblock ativo