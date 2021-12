Mulher faz viagem de lua de mel sem marido e tira fotos fingindo abraçá-lo

Era para ser uma lua de mel super romântica na Grécia, mas o marido da paquistanesa Huma Mobin teve seu visto negado antes da viagem. Resultado: ela viajou sozinha. Como tudo estava pago, seu esposo a convenceu de que ela deveria ir para a viagem mesmo sem ele.

Mobin então partiu para a Grécia e as fotos da viagem fizeram sucesso nas redes sociais - e não por causa das lindas paisagens do país. Nas imagens, ela finge estar abraçando alguém, com cara de choro, para lembrar que seu marido deveria estar com ela.

As fotos foram publicadas em seu perfil do Facebook e tiveram centenas de compartilhamentos em todo o mundo.

adblock ativo