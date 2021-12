Mulher envia nudes não solicitados a mães de homens assediadores

A norte-americana Madi Kohn enfrentava um problema recorrente em suas redes sociais: recebia fotos de pênis por mensagens, sem que solicitasse. Para combater isso, ela criou uma tática bastante original.

Ela atualizou sua biografia do Tinder, deixando claro que, se recebesse nudes sem solicitação, ela enviaria as fotos para as mães da pessoa que a enviou. O primeiro rapaz a testar essa tática foi Ryan, que encheu a caixa de mensagens de Madi no Instagram com fotos de seu pênis.

"Ele já havia me mandado muitas mensagens antes disso. Eu nunca respondi", contou Madi ao BuzzFeed. O perfil de Ryan tinha seu nome completo, então foi fácil encontrar sua mãe. "Eu tentei ser educada ao escrever a mensagem para a mãe dele", disse Madi.

Na mensagem, junto com um print da foto que ele enviou a ela, Madi disse: "Eu nunca falei ou conheci seu filho, mas ele me enviou essa foto... você pode dizer para ele não enviar fotos não solicitadas para as mulheres?". No dia seguinte, ela recebeu uma resposta da mãe, se desculpando pelo comportamento do filho e prometendo falar com ele.

"Ela reagiu muito bem. Ela não me atacou, foi super tranquilo", contou Madi. "Eu não sou a primeira pessoa a receber coisas como essa, e não foi a primeira vez", completou.

