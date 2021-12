Mulher é queimada por demorar para fazer café

Uma filipina de 23 anos foi queimada com água fervendo pela mãe do seu chefe depois de demorar para fazer café. O caso foi divulgado pela prima da mulher, que colocou fotos da jovem no Facebook e relatou a situação que aconteceu na Arábia Saudita.

Mesmo gravemente ferida, a filipina só foi socorrida seis horas após ser queimada. Ela teve os braços, pernas e costas atingidos. Após atendimento médico, a mulher foi obrigada a retomar os trabalhos domésticos.

Ela foi resgatada depois que o hospital informou o fato a família da vítima. A prima levou a jovem para a embaixada das Filipinas, na Arábia Saudita, onde ela recebe tratamento médico e acomodação.

De acordo com a prima da vítima, além de queimada, ela foi agredida pelo chefe por cinco dias desde que começou a trabalhar e chegou a ficar sem comida.

