Mulher e quatro filhos são mortos a facadas em Nova York

Uma mulher e os quatro filhos pequenos, incluindo um de apenas um ano, morreram esfaqueados no sábado à noite em um apartamento do Brooklyn, Nova York, anunciou no domingo, 27, a polícia.

Um homem que estava no local do crime foi detido, segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

As vítimas, de origem asiática, foram identificadas como Qiao Zhen Li, de 37 anos, e seus filhos Linda (9 anos), Amy (7), Kevin (5) e William (1), segundo o NYPD.

A polícia recebeu uma ligação da mulher esfaqueada às 22H44 de sábado e ao chegar ao apartamento número 870 da rua 57 em Sunset Park encontrou "cinco pessoas inconscientes, todas com ferimentos de arma branca na parte superior dos corpos".

Três vítimas foram declaradas mortas no local, as duas meninas de 9 e 7 anos e o bebê.

As outras duas pessoas, a mãe e o menino de 5 anos, foram levadas para os hospitais Luterano e Maimonides, respectivamente, e faleceram nos centros médicos.

A polícia não divulgou informações sobre o indivíduo detido, mas confirmou que foi preso no local do crime.

"A investigação está em curso", afirmou a polícia.

adblock ativo