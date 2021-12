Mulher é preso após amordaçar e amarrar neto com fita

Uma mulher foi presa no México após amarrar os pés e mãos do neto de 5 anos, e amordaçar o menino. Olga Lidia Zavala Arias tirou foto da situação e publicou em sua página do Facebook com a legenda: "Isso é o que acontece por Dominic ser traquinas".

A imagem repercurtiu nas redes sociais e a polícia prendeu a mulher. Após as críticas, Olga alegou que estava brincando com os netos. Outras duas crianças participaram da brincadeira.

Olga é acusada de violência familiar, de acordo com a imprensa mexicana.

