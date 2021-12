Mulher é presa após tirar bebê da barriga da mãe

Dynel Lyne, de 34 anos, foi presa e suspeita de assassinato após ter retirado um bebê do ventre da mãe, grávida de sete meses, informou a polícia do Colorado, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 19.

A vítima, de 26 anos, foi até a autora do ataque em resposta a um anúncio para comprar roupas de crianças. Ela foi operada e sobreviveu ao crime, mas o bebê não resistiu.

Após o ataque, a suspeita se apresentou ao hospital com o bebê morto, afirmando ter sofrido um aborto espontâneo. Ela foi presa na unidade hospitalar por tentativa de assassinato

A polícia divulgou o chamado de emergência da vítima. "A polícia entrou na casa e viu uma mulher que havia sido espancada e esfaqueada no estômago", disse Jeff Satur, porta-voz da polícia local.

"Mais tarde soubemos que a mulher estava grávida e que o bebê havia sido levado. A vítima foi levada para o hospital, onde passou por cirurgia e deve se recuperar", acrescentou.

A suspeita foi localizada no mesmo hospital "com um bebê morto, alegando ter sofrido um aborto espontâneo. Suspeita e vítima não se conheciam antes do incidente", disse ele.

