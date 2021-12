Um caso inusitado chamou a atenção de uma companhia aérea dos Estados Unidos (EUA) na última semana. Uma mulher foi impedida de embarcar com o pavão de estimação, chamado "Dexter", no aeroporto de Newark, em Nova Jersey.

Na ocasião, a passageira, que até comprou uma passagem para animal, alegou que o bicho era seu suporte emocional. Mas a companhia aérea informou que o pavão não atendia às diretrizes de peso e tamanho para ir junto aos demais passageiros.

Um vídeo publicado no perfil do Facebook do The Jet Set - talk show americano sobre viagens - mostra Dexter no hall do aeroporto e o momento que a mulher chega com ele apoiado no ombro. Assista:

Da Redação

Mulher é impedida de embarcar com pavão em voo nos EUA

