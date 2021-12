Mulher é diagnosticada com síndrome que transforma pele em 'pedra'

Uma mulher no Reino Unido foi picada por um inseto e por conta disso ela desenvolveu uma síndrome rara. A doença faz com que o cálcio se acumule sob a pele dela, parecendo que está se transformando em "pedra".

A síndrome se desenvolveu na ativista ambiental e protetora dos animais, Rebecca Wilers, em 2015 durante uma caminhada pelo Parque Nacional Kerinci Seblat, na Indonésia.

Rebecca só foi diagnosticada em setembro deste ano com a doença que é causada pelo sistema imunológico que, por sua vez, ataca o tecido conjuntivo sob a pele, endurecendo-o. Atualmente, ela aguarda o resultado de exames que revelem se o problema se espalhou para os órgãos internos.

Rebecca, que é dona do Jardim Zoológico no Reino Unido, disse para o jornal Mail Online que "a coisa mais assustadora foi a rapidez no início. Meu médico me alertou que os próximos três anos serão os mais agressivos. Mesmo escovar meus dentes é difícil. Não consigo agarrar nada. Os animais são minha vida, mas agora eu me sento no escritório do zoológico preenchendo papelada".

adblock ativo