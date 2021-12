Mulher descobre aos 18 anos que nasceu sem vagina

Kaylee Moats é uma jovem americana que descobriu ter um problema incomum. A moça nasceu sem vagina. Kaylee foi diagnosticada com a síndrome de Rokitansky. A americana precisa fazer uma cirurgia de construção de uma abertura vaginal. Para isso, ela precisa de US$ 15 mil, cerca de R$ 48 mil.

A síndrome de Rokitansky é caracterizada por uma má formação do órgão sexual feminino, que pode gerar uma vagina encurtada (ou inexistente) e a não-formação de um útero. Em entrevista a Barcroft TV, a menina disse que descobriu o problema aos 18 anos ao procurar atendimento médico porque não tinha menstruado.

O médico disse que ela não tinha útero, colo do útero, vagina ou abertura vaginal. A jovem conta que ficou triste quando descobriu o problema. "Estou triste por não poder ter filhos. Isto faz me sentir menos mulher, porque não consigo fazer o que as mulheres estão aptas a fazer", falou Kaylee para a Barcroft TV.

A americana está ansiosa e deseja realizar logo o processo cirúrgico. "Meu próximo passo é fazer essa cirurgia de reconstrução vaginal. Assim eu posso estar apta a ter relações sexuais com meu futuro marido ou mulher", afirmou Kaylee.

My boi 💕 @robbie_limmer Uma publicação compartilhada por Kaylee Moats (@kaymoatsie) em Mai 30, 2017 às 10:17 PDT

adblock ativo