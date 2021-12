Mulher de 85 anos é a prostituta mais velha do Reino Unido

A inglesa Sheila Vogel-Coupe, de 85 anos, é a prostituta mais velha do Reino Unido. Apesar da idade avançada, ela não é veterana no ramo, pois começou a fazer programas há apenas quatro anos.

Atualmente, Sheila cobra cerca de R$ 930 por uma hora de "brincadeiras", como ela mesma classifica o serviço. Apesar do valor do programa, ela garante que faz tudo por prazer, e não tem previsão de se aposentar.

A vovó ficou tão famosa que será protagonista do documentário "My Granny The Scort" (Minha avó, a acompanhante), que será exibido no canal Channel 4 a partir da próxima semana. Mas a fama também tem seu lado ruim: ao descobrir seu novo ofício, a família de Sheila a abandonou.

Apesar de não receber o amor dos familiares, incluindo uma neta, ela garante que esta ausência é compensada pelo carinho dos clientes.

"Às vezes, alguns homens me ligam e pedem para eu continuar falando porque eu os estou excitando. Eu sei que sou muito, muito sexy. Não tenho nenhuma inibição", diz ela.

