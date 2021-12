Mulher dá à luz sozinha após assistir tutorial no YouTube

A norte-americana Tia Freeman, 22 anos, conseguiu fazer o próprio parto em um quarto de hotel. Para isso, ela se seguiu um vídeo tutorial no YouTube. Ela estava de férias e viajava para Alemanha quando começou a sentir as contrações.

De acordo com o site Mundo Estranho, durante o voo, ela achou que as dores fossem uma intoxicação alimentar. Em uma conexão em Istambul, na Turquia, a mulher percebeu que estava em trabalho de parto e decidiu que “não daria à luz no chão do aeroporto”, como contou no Twitter.

Tia alugou um apartamento em um hotel na cidade e encheu a banheira com água. Logo depois, ela se equipou com toalhas para morder, tentando amenizar a dor e para envolver o filho, e procurou um vídeo no YouTube com instruções para fazer o parto.

Segundo ela, o parto aconteceu de forma rápida e só teve que "empurrar" cinco ou seis vezes até o bebê sair. Ela cortou o cordão umbilical com uma faca dobrável.

Ainda de acordo com o site, após dar à luz, Tia dormiu apenas seis horas com o filho, batizado de Xavier Ata, e voltou ao aeroporto para perguntar o que ela deveria fazer. A companhia aérea Turkish Airlines a levou ao hospital, onde a jovem e o bebê receberam tratamento médico. Eles passam bem.

