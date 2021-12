Mulher dá à luz em voo, e bebê ganha passagens vitalícias

Uma mulher entrou em trabalho de parto em pleno voo da Cebu Pacific Air, que fazia o trajeto de Dubai para as Filipinas, no último domingo, 14. Segundo a mãe do bebê, Missy Berberabe Umandal, o parto contou com ajuda de duas enfermeiras que estavam a bordo.

Como o bebê nasceu de sete meses, o piloto decidiu fazer um pouso de emergência na Índia para que mãe e filha recebessem atendimento médico. A criança recebeu o nome de Haven e ganhou passagens gratuitas na Cebu para o resto da vida.

adblock ativo