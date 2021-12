Mulher dá à luz bebê de mais 6 kg e sem anestesia

O parto da australiana Natashia Corrigan virou notícia no todo o mundo nesta terça-feira, 11, quando o fato veio à tona. Isso porque ela deu à luz ao terceiro filho, Brian Jr., uma criança de 6,06 kg, através de um parto normal, em janeiro deste ano. Não foi utilizada anestesia durante a operação.

De acordo com informações do site australiano 7 News First, Natashia apenas recebeu o "gás do riso", que ajuda a aliviar as dores do trabalho de parto e é menos invasivo, com riscos menores que uma anestesia.

Durante a entrevista, a mulher contou que, durante o pré-natal, os médicos comentaram que o bebê era grande, mas não imaginava a proporção disso. "Fiquei um pouco em choque, pois tive um parto normal e só usei o gás, nem precisei de anestesia", explicou.

Ela ainda disse que a cirurgia foi simples, exceto no momento da saída de Brian Jr. "Eles precisaram pedir ajuda de outros funcionários do hospital para ajudar nesse momento", revelou Natashia.

Todo o enxoval da criança teve que ser trocado, pois todas as roupas compradas eram pequenas para o bebê. O pai da criança, Brian Liddle, informou que toda a família ficou feliz, apesar da surpresa. "Na hora do parto foi assustador, mas depois deu tudo certo, pois a Natashia ficou bem e o Brian também", afirmou o pai.

adblock ativo