Mulher dá à luz após achar que tinha pedra nos rins

A americana Stephanie Jaegers deu entrada em um hospital na Georgia, nos Estados Unidos, achando que estava com pedra nos rins. No entanto, ao ser atendida pelos médicos, ela foi informada de que estava com 38 semanas de gravidez, e que o bebê chegaria em 30 minutos.

Stephanie não apresentou enjoos matinais ou ganho de peso. No início do ano, ela tinha sido diagnosticada com pré-menopausa e não teve atraso menstrual.

Ao ser atendida pelos médicos, Stephanie disse que vinha sofrendo dores abdominais, mas negou a possibilidade de estar grávida. Logo, os médicos analisaram o estômago dela e resolveram trocar o exame por um ultrassom. Foi quando descobriram a gravidez.

Após o parto, os médicos explicaram que a posição do bebê influenciou o fato de Stephanie não sentir a criança se mexer, e que continuidade da menstruação da mãe durante a gravidez é rara, mas pode acontecer.

"Eu chorei e estava com medo. Nós não sabíamos o que fazer", contou a mãe, que deu o nome do filho de Shaun Jude Jaegers.

"Nossa ficha só caiu quando ouvimos a batida do coração dele. Não há palavras para descrever o que você sente quando descobre que vai ter um bebê em 30 minutos. "A maioria dos pais tem nove meses para planejar essa bênção. Nós tivemos 30 minutos de aviso prévio", disse o marido de Stephanie, Michael Jaegers, à rede "WXIA".

