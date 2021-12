Mulher casa com bebê preso na cauda de vestido

Um casamento nos Estados Unidos ganhou repercussão internacional depois que a noiva resolveu prender a filha de apenas um mês ao seu vestido de noiva. A criança, que estava presa à cauda da roupa, foi arrastada pelo chão da igreja até o altar. Depois da divulgação de fotos do evento, internautas criticaram a atitude de Shona Carter-Brooks, alegando que a menina correu sério risco.

Shona disse, de acordo com o jornal "Daily Mail" que a filha Aubrey estava "acordada e muito segura", além de "coberta por Cristo". O casamento aconteceu no mês passado e as fotos do evento estão publicadas no perfil do Facebook de Shona.

adblock ativo