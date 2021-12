Mulher arranca pênis de cunhado com foice após estupro

Uma indiana arrancou o pênis do cunhado com uma foice em Sidhi, Madhya Pradesh, na Índia. Após o ataque, ela levou o órgão sexual do homem até a delegacia e disse que tomou a atitude porque era frequentemente estuprada por ele.

De acordo com o "Times of India", a mulher de 32 anos vivia com o cunhado, porque o marido mora em outra cidade, onde trabalha. Segundo a polícia, a indiana disse que não se arrependia do que fez e alegou legítima defesa.

O cunhado dela se matou antes da chegada da ambulância. A mulher foi indiciada por tentativa de assassinato.

