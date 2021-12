Mulher aparece em vídeo 'bebendo' cerveja pelo ouvido

Um vídeo que mostra uma mulher "bebendo" cerveja pelo ouvido caiu na rede e vem sendo alvo de discussão na internet quanto sua autenticidade. A gravação, publicada na página do Facebook do Festival Tcheco de Cerveja, realizado em Praga, divide opiniões dos internautas.

Nas imagens, a mulher coloca o canudo de um copo de cerveja na orelha e, em seguida, faz força como se estivesse tomando o líquido pelo canal do ouvido. A substância vai desaparecendo lentamente. Ai final do feito, a jovem comemora com um grupo de amigos.

Muitos dos usuários da rede social comentaram que o vídeo seria falso. Uma das teorias levantadas por eles é que um dos amigos da jovem teria trocado o copo quando a câmera é desviada por alguns segundos. Ele teria substituído o copo por outro equipado com uma mangueira escondida, que teria sugado a cerveja.

adblock ativo