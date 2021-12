Mulher afoga em aeroporto seu cachorro que não pode viajar

Uma americana afogou seu cachorro de duas semanas em um vaso sanitário no aeroporto regional de Nebraska (centro dos Estados Unidos) porque não foi autorizada a embarcar no avião com o animal, informou um meio de comunicação local na noite de segunda-feira.

Cynthia Anderson, de 56 anos, foi detida na última sexta-feira por maus tratos contra o animal, segundo o jornal The Grand Island Independent.

A mulher queria embarcar em um avião com seu cachorro, mas não pôde porque o filhote de Doberman era muito novo e não cumpria com as normas para viajar.

Segundo um policial interrogado pelo jornal, a mulher proveniente da Flórida levou o cachorro ao banheiro do aeroporto, onde teria afogado o animal no vaso sanitário.

