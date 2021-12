Mujica regulamenta mercado de maconha no Uruguai

O presidente do Uruguai, José Mujica, promulgou nesta terça-feira a lei que regulamenta o mercado de maconha no país. A promulgação - originalmente marcada para a segunda, 5, mas que acabou adiada para esta terça-feira, 6, - tem efeito imediato.

Com isso, o Uruguai transforma-se no primeiro país do mundo a estabelecer um mercado nacional com regras para o cultivo, a venda e o uso da maconha.

De acordo com os detalhes da regulamentação, divulgados na última sexta-feira, usuários registrados estarão autorizados a comprar sementes em farmácias e cultivar até seis mudas por famílias.

Eles também poderão colher 480 gramas de maconha por ano em plantações caseiras ou aderir a clubes de cultivo que poderão ter até 45 membros e 99 plantas.

Cada usuário registrado poderá comprar, no máximo, dez gramas de maconha por semana. Fonte: Associated Press.

