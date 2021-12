Mubarak nomeia vice-presidente pela 1ª vez em 30 anos

Reportagens da rede de televisão estatal do Egito informam que o presidente do país, Hosni Mubarak, nomeou um vice-presidente pela primeira vez desde que chegou ao poder há 30 anos. O escolhido foi o chefe da inteligência e confidente Omar Suleiman.



A polícia do país abriu fogo contra milhares de manifestantes que desrespeitaram o toque de recolher e, pedindo a renúncia de Mubarak, tentavam invadir o prédio do Ministério do Interior, no centro do Cairo. Pelo menos três pessoas morreram e seus corpos foram carregados pela multidão.

