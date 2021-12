Mubarak acena e sorri na volta ao tribunal no Egito

Hosni Mubarak, presidente do Egito deposto depois de décadas no poder, voltou ao tribunal no Egito neste sábado, 14, para a retomada do julgamento em que é acusado de matar 900 manifestantes durante os protestos de 2011 que forçaram a sua saída do governo.

O ex-ditador de 85 anos, que atualmente cumpre prisão domiciliar, foi condenado e sentenciado a cumprir prisão perpétua por falhar em parar com a matança, mas a sentença foi derrubada no começo do ano e um novo julgamento foi pedido.

O novo julgamento ocorre diante de um cenário de contínua turbulência no Egito. A agitação voltou depois do golpe que derrubou o sucessor de Mubarak, Mohamed Morsi. O governo interino apoiado por militares têm perseguido membros da Irmandade Muçulmana de Morsi e prendeu centenas de pessoas por incitar a violência.

adblock ativo