Motorista é morto após atropelar e matar agente de segurança em frente ao Capitólio nos EUA

Um veículo avançou contra a barreira policial posicionada em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos, prédio que abriga as duas casas legislativas federais do país. O piloto e autor do atentado atropelou dois agentes que faziam guarda na barricada e foi morto pelos policiais. Um dos agentes também morreu na ação. Após o ocorrido, as ruas ao redor do prédio entraram em lockdown nesta sexta-feira, 2, com forte presença policial e do exército - devido a uma ameaça à segurança do Congresso.

A Polícia do Capitólio informou sobre o ocorrido em sua conta oficial no Twitter .

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

O suspeito foi alvejado por tiros enquanto avançava com o carro, logo em seguida foi interceptado por outros policiais que faziam a segurança da área. Autoridades informaram que o autor do atentado estava consciente no momento em que foi levado sob custódia, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com apuração da CNN no local, o suspeito saiu do veículo armado com uma faca e esfaqueou um policial. Tropas do Exército foram enviadas ao local para reforçar a segurança. Ainda não há informações sobre a identidade do suspeito e a motivação do atentado.

