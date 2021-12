Motorista de caminhão erra manobra e atinge Ferrari

Uma manobra mau feita danificou uma Ferrari, avaliado em mais de R$ 1,7 milhão na Inglaterra. De acordo com o jornal "Daily Mail", um motorista de caminhão atingiu a lateral do esportivo que estava estacionado na rua. A chaparia do carro de luxo foi perfurada. A polícia foi acionada para registrar a ocorrência. Populares registraram o acidente e publicaram imagens no Twitter.

