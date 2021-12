Motorista dá presente a menino autista e vídeo bomba na web

O motorista de caminhão de lixo que alegrou a vida de um menino autista de cinco anos de idade dando de presente uma versão de brinquedo de seu veículo foi identificado. O nome dele é Manuel Sanchez. O vídeo postadoado no Youtube já tem mais de 750 mil visualizações.

O vídeo foi publicado pela organização Autism Speaks (Autismo Fala, em tradução livre), que compartilhou o momento comovente da entrega do caminhão de lixo de brinquedo no Facebook e no YouTube.



As imagens mostram o o motorista perguntando à mãe de Daniel Robin Newberger se ele pode dar ao menino um presente. "Ele quer lhe dar um presente", diz a senhora Newberger ao filho. Sanchez então sai do caminhão e vai até Daniel com uma sacola, contendo um grande caminhão de plástico.

"Você não vai acreditar, mas ele tinha um igual e quebrou", diz a mãe do menino. Daniel fica tão impressionado com o presente que só consegue dizer "obrigado".

Ela explica que seu filho Daniel costumava ter medo da coleta de lixo, mas que seu medo se transformou em amor. "Ele espera durante toda a semana pela retirada na segunda de manhã. Ele sabe exatamente quais latas estão sendo retiradas a cada semana", disse ela.

Veja o vídeo:

Marcos Venancio Machado

