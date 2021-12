Motorista atropela e fere 19 pessoas no centro de Melbourne

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas, e outras 15 em situação estável, após um motorista atropelar pedestres na região central de Melbourne, Austrália, na tarde desta quinta-feira, 21. Por volta de 16h30 (3h30 em Brasília), um carro em alta velocidade atingiu pedestres na esquina das ruas Flinders e Elizabeth.

O motorista, australiano de descendência afegã, de 32 anos, foi preso por um policial de folga que passava no local. Um rapaz de 24 anos, que filmou o incidente, também foi preso. Não ficou claro se ele tinha relação com o motorista, mas policiais encontraram facas na mochila que ele carregava.

O motorista do veículo tem um histórico de uso de drogas e problemas mentais, afirmou o capitão da polícia local Shane Patton. O homem estava recebendo tratamento psiquiátrico e é conhecido da polícia, com histórico de agressões.

O brasileiro Bruno Médice Mariano, 33, chef de cozinha na cidade, conversou com A TARDE e contou que, apesar do caos no centro, o clima em Melbourne continuava tranquilo: “No centro fecharam tudo, estava caótico, mas no resto da cidade a vida segue normalmente”.

adblock ativo