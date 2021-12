Os dois motores do avião da TransAsia falharam antes de o aparelho ATR 72-600 ter caído no rio na quarta-feira, 4, em Taipé, causando a morte de pelo menos 35 pessoas, informou nesta sexta-feira, 6, o Conselho de Segurança da Aviação Civil.



"Com base nos dados que temos até agora, podemos ver que, por um período de tempo, os motores deixaram de funcionar", afirmou Thomas Wang, diretor da agência que investiga a causa do acidente.



"O motor direito incendiou-se, o que lançou alerta para a cabine. O motor esquerdo foi desligado pelo comando e o piloto tentou reiniciá-lo, mas não conseguiu", acrescentou Wang.



O ATR 72-600 caiu em um rio minutos depois da decolagem do Aeroporto Songshan de Taipé, com 53 passageiros - incluindo 31 turistas chineses - e cinco tripulantes.



O Voo GE235 tinha como destino Kinmen, pequena ilha localizada na China, mas controlada por Taiwan.



O piloto Liao Chien-tsung, de 41 anos, foi uma das 35 vítimas da queda do aparelho. Quinze pessoas sobreviveram ao acidente.



Equipas de resgate tentavam hoje encontrar oito desaparecidos.

Agência Brasil Motores de avião da TransAsia falharam antes de cair no rio

adblock ativo