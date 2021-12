Mortos por terremoto no Chile superam 700

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, anunciou neste domingo que ao menos 708 pessoas morreram no terremoto e posterior tsunami que atingiram o Chile na madrugada de sábado, e declarou 'estado de exceção de catástrofe' nas zonas mais afetadas. "Há um número crescente de pessoas desaparecidas”, disse Bachelet após presidir uma reunião do Comitê de Emergências, indicando assim que o balanço de vítimas ainda deve aumentar.



Dos 708 mortos, pelo menos 541 estão na região de Maule, cerca de 300 km a sul de Santiago, cuja área costeira foi varrida por um tsunami, revelou a presidente. Bachelet informou que nas zonas de Maule e Maule foi decretado o 'estado de exceção de catástrofe' por 30 dias, para 'garantir a ordem pública e acelerar a entrega de ajuda'. Para cumprir a medida, a presidente anunciou o envio de uma força policial à região, cujo efetivo não foi divulgado.





Novos abalos e prejuízo econômico - Uma série de abalos subsequentes atingiram o país e um mais forte balançou prédios na capital no início deste domingo. Enquanto isso, milhares de moradores de Concepción acamparam em barracas ou abrigos improvisados, temendo que novos tremores possam derrubar novos prédios. Apesar da destruição, o custo humano do terremoto, o quinto mais forte desde 1900, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi muito menor do que o sismo que devastou o Haiti em janeiro. Especialistas disseram que o Chile, localizado em uma das zonas mais sísmicas do planeta, estava melhor preparado.



O presidente norte-americano, Barack Obama, disse que os Estados Unidos estavam prontos para ajudar o Chile. Brasil, Argentina, Bolívia, Peru e Venezuela também ofereceram apoio. Bachelet declarou zonas de catástrofe as regiões de Maule, Bío-Bío, O'Higgins, Araucanía, Valparaíso e Metropolitana, que concentram 80 por cento da população do país. O Chile, localizado na intersecção de duas placas geológicas, foi arrasado no passado por outros terremotos. Muitos lembram o tremor de magnitude 9,6 que devastou a cidade de Valdivia em 1960, o maior já registrado.



O prejuízo econômico causado pelo desastre estaria entre US$ 15 e 30 bilhões informou a empresa de análise se risco Eqecat. Alguns economistas projetam um profundo impacto na economia após o terremoto abalar setores da indústria e da agricultura das regiões mais afetadas, o que possivelmente vai pressionar o peso.

Aeroporto reaberto - O Aeroporto de Santiago foi reaberto neste domingo para os voos internacionais, após ser fechado em consequência do terremoto que atingiu o Chile na madrugada de sábado, revelou a TV chilena. Segundo a Televisão Nacional do Chile, chegaram a Santiago hoje voos procedentes de Miami e de Lima, após escalas em aeroportos do norte do país, onde os passageiros realizaram os trâmites de entrada no país.



Santiago deve receber ainda hoje voos procedentes de Los Angeles, Nova York e Madrid, mas o Aeroporto Internacional permanece fechado para decolagens devido aos sérios danos no terminal de passageiros, apesar das pistas estarem intactas.

adblock ativo