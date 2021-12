Mortos na Rússia chegam a 15; câmera gravou explosão

Sobe para 15 o número mortos em um ataque suicida provocado por uma mulher em uma estação de trem ao Sudeste da Rússia, na cidade de Volgograd, de acordo com fontes do governo russo. O Ministério da Saúde informou ainda que há, aproximadamente, 50 pessoas feridas, e o porta-voz do governo, Vladimir Markin, comunicou que há 34 hospitalizadas.

O ataque aumenta a preocupação de ataques terroristas durante as olimpíadas de fevereiro, que ocorrerão no resort de Sochi, no Mar Negro. Por enquanto, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque desse domingo, que ocorre poucos meses após o líder checheno, Doku Umarov, convocar ataques contra alvos civis na Rússia, incluindo os jogos de Sochi

Volgograd fica 900 quilômetros aos sul de Moscou e cerca de 650 quilômetros ao nordeste de Sochi, um resort cercado pelas montanhas do Cáucaso.

Vladimir Markin disse que a terrorista detonou os explosivos, cerca de 10 quilos, próximo ao detector de metais da estação. "Quando percebeu que havia um policial perto de um detector de metais, ela ficou nervosa e detonou o artefato explosivo", informou Markin, em comunicado.

Em outubro, uma mulher suicida detonou uma bomba dentro de um ônibus em Volgograd, matando seis pessoas e ferindo outras 30. Na época, o governo russo disse que o ataque veio da província de Dagestan, local que tornou-se centro de insurgência islâmica. Fonte: Associated Press.

Uma câmera de segurança gravou a explosão; veja:

