Mortos em shopping em Munique chegam a seis, diz polícia

A polícia alemã informou, por meio da rede social Twitter, que seis pessoas morreram nesta sexta-feira, 22, em um ataque em um shopping na cidade de Munique. O número de feridos ainda é desconhecido.

A polícia local pede que os cidadãos evitem áreas públicas, devido a relatos de violência e possíveis tiroteios ainda não confirmados no centro da cidade.

Segundo as autoridades, há muitos policiais nas ruas a procura dos possíveis suspeitos que fugiram do local após matarem as vítimas. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra que o tiroteio começou em frente a uma unidade do McDonald's. Dezenas de tiros foram ouvidos.

Testemunhas contaram à polícia de Munique que "ao menos três homens armados" invadiram o Shopping OEZ antes do tiroteio. Segundo as autoridades locais, há uma busca por supostos foragidos.

"Perante a confusa situação, nós pedimos às pessoas na área metropolitana para ficar em casa e quem estiver próximo a prédios busque proteção ali", diz em nota a polícia. Para evitar mais problemas, o transporte público foi suspenso e estações do metrô foram evacuadas e fechadas.

