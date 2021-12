Morte de Mandela é destaque na imprensa mundial

A morte do ex-presidente da África do Sul e um dos principais responsáveis pelo fim do regime racista do apartheid, Nelson Mandela, é destaque nos sites dos principais veículos de comunicação do mundo, nesta quinta-feira, 5. O anúncio da morte de do líder, que tinha 95 anos, foi feito pelo o atual presidente do país, Jacob Zuma.

O jornal argentino Clarín informou que o sul-africano morreu em sua casa, em Joanesburgo, onde estava sob os cuidados de 22 médicos.

O The New York Times classificou Mandela como "libertador da África do Sul como prisioneiro e presidente", lembrando os 27 anos em que ele ficou preso. O veículo também destacou que Mandela "liderou a emancipação da África do Sul do regime de minoria branca e serviu como o primeiro presidente negro de seu país, tornando-se um emblema internacional da dignidade e paciência".

O francês Le Monde, que destacou "Nelson Mandela est mort" (Nelson Mandela está morto), lembrou do Prêmio Nobel da Paz, conquistado pelo ex-presidente em 1993. Já o jornal italiano Corriere Della Sera trouxe a notícia da morte do líder acompanhada com fotos, vídeo e gráficos, para contar trajetória de vida dele.

O espanhol El País se referiu a Mandela como "o homem base para acabar com o regime racista do apartheid, pelo qual uma minoria branca dominou durante décadas seus compatriotas". O veículo também lembrou que o ex-presidente havia sido hospitalizado em cinco ocasiões, nos últimos dois anos, e que sofreu uma infecção pulmonar, um problema que prejudicou sua saúde desde os tempos de confinamento na prisão.

O Inglês The Time, destacou a frase "He is now at peace" (Ele está agora em paz), dita pelo presidente Jacob Zuma ao anunciar a morte do companheiro.

