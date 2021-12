Morte de Hugo Chávez repercute nas redes sociais

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, de 58 anos, morreu na terça-feira, 5, vítima de um câncer na região pélvica. O assunto rapidamente tomou conta das redes sociais e ficou entre os mais comentados (Trending Topics) nesta quarta, 6.

Logo após o anúncio da morte do líder venezuelano, o termo "Murió Hugo Chave" apareceu na lista dos trendings topics no Twitter, em todo o mundo. No Brasil o assunto #HugoChavez ficou em quinto lugar na ordem dos mais compartilhados durante a madrugada de terça. Além disso, vários termos comentando o fato foram criados por internautas.

Adversário político de Chávez nas eleições de 2012, Henrique Capriles usou a rede social para pregar união entre o povo venezuelano: "Em momentos difíceis devemos mostrar nosso profundo amor e respeito a nossa Venezuela! Unidade da família venezuelana!"

Líderes políticos brasileiros também usaram a ferramenta para expressar o sentimento pelo presidente venezuelano. O deputado federal baiano Zezéu Ribeiro (PT) usou seu perfil no Twitter para lamentar a perda do presidente venezuelano: "Perdemos um grande companheiro, um grande líder. Que Chávez descanse em paz".

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) utilizou os 140 caracteres da ferramenta para compartilhar com seus seguidores o sentimento que tinha pelo amigo: "Sinto a morte do presidente dos venezuelanos, meu amigo Hugo Chaves. Que viva a Venezuela com sua força e seu exemplo. Venezuela vive".

O escritor Aguinaldo Silva foi um dos que preferiu comentar em tom de piada a morte do líder venezuelano: "Disse a morte a Hugo Chávez: Não contava com a minha astúcia". E completou: Pelo menos o Chavez do bem, aquele do SBT, continua vivo. Chavez por Chavez eu sempre gostei mais dele".

A última postagem de Chávez na rede social foi no dia 18 de fevereiro. "Sigo agarrado a Cristo e confio nos médicos e enfermeiras. Até a vitória sempre. Vamos viver e vencer", comentou o venezuelano em seu perfil na rede social.

Dentre piadas relacionando o venezuelano com o personagem da série mexicana, "Chaves", compartilhamento de notícias e lamentos sobre a morte do presidente, o assunto também foi bastante comentado no Instagram e Facebook. Anônimos e famosos postaram fotos e comentários sobre a morte de Chávez.

O humorista Hélio de la Peña postou uma foto com a imagem do personagem humorístico com a legenda "Adeus, Chávez" e os dizeres "Hugo Chávez morre de novo. Acho que essas foi a última vez".

Morte de vocalista do Charlie Brown - Pouco mais de 24h após a morte do presidente da Venezuela, o corpo do vocalista da banda Charlie Brown Jr., Chorão, foi encontrado em sua residência, em São Paulo.

Se até a noite de terça o assunto mais comentado era a morte de Chávez, na tarde desta quarta-feira, 6, os dez assuntos mais comentados no Twitter no Brasil eram relativos à morte do cantor.

